Kimi Räikkönen schockt mit Alk-Beichte

In seiner Heimat Finnland ist "Tuntematon" – zu Deutsch "Unbekannt" – bereits das Buch des Jahres. Ferrari-Star Kimi Räikkönen gewährt in seinem Buch tiefe Einblicke in sein Leben abseits der Rennpiste. Der bald 39-Jährige hat Millionen von Fans auf der ganzen Welt.

Besonders eine Passage in Kimis Buch sorgte für Aufregung. "2012 war ich einmal 16 Tage in Folge betrunken. Das war kurz vor dem GP Spanien – und ich wurde im Lotus Dritter." Dem Alkohol war Räikkönen über Jahre verfallen: "Es hat meiner Karriere nicht geschadet. Ich habe eben immer auch noch für alle andern getrunken…"

Oft hatte der Ferrari-Fahrer die Heimadresse in der Hosentasche, damit ihn die Taxifahrer nach Hause bringen konnten. Der Wodka blieb sein Lieblingsgetränk. Jetzt sagt Räikkönen: "Heute bin ich nicht mehr hinter dem Alkohol her. Ich sitze auch nicht da und warte, dass meine Karriere vorbei ist, damit ich wieder anfangen kann zu trinken. Ich habe genug gesoffen!"

Das Buch ist voller herrlicher Episoden. Mittlerweile ist Räikkönen ruhiger geworden. Seit der Heirat mit seiner Frau Minttu sind ihm die Kinder Robin (bald 4) und Rianna (2) das Wichtigste im Leben. Kimi: "Ich sagte Minttu gleich beim ersten Mal. Sollten wir zusammenkommen, ist auch Schluss mit Lügen und Seitensprüngen. Ich will die Hölle nicht noch einmal erleben, und auch nicht die Angst, die Lügen auslöst!"