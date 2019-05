Kult-Rennstrecke nach 35 Jahren zurück im Kalender

Die Formel 1 kehrt 2020 nach 35 Jahren nach Zandvoort zurück. Das soll am Dienstag offiziell verkündet werden, wie Reuters am Montag mit dem Hinweis auf mehrere übereinstimmende Quellen berichtete. Der Grand Prix der Niederlande in Zandvoort stand zuletzt 1985 im Rennkalender.

Das voraussichtlich im Mai 2020 stattfindende Rennen ist nach jenem im April in Vietnam das zweite neue im Kalender seit der Übernahme der Rennserie durch Liberty Media.