Lewis Hamilton gibt wieder Gas

Der Weltmeister ist zurück im Formel-1-Mercedes. Lewis Hamilton absolvierte am Mittwoch wie geplant ein paar Runden mit einem älteren "Silberpfeil"-Modell auf dem Kurs im englischen Silverstone. "Oh, wie haben wir das vermisst", kommentierte Mercedes unter anderem auf seinem Twitter-Kanal.

ROLL OUT! ???? @LewisHamilton behind the wheel of an @F1 car! Oh, how we’ve missed this!! ???? pic.twitter.com/Rqrljmy8UV