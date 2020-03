Max Verstappen ist schon vor dem Saisonstart in Melbourne "on fire".

Der Countdown läuft: In acht Tagen startet die neue Formel-1-Saison mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne. Um die Fans für die neue Saison so richtig anzuheizen, ließen die F1-Bosse von Liberty Media die Stars schon wie im Vorjahr auf Schritt und Tritt von einem Film-Team "verfolgen". Das Resultat ist auf der Streamingseite Netf lix zu sehen, doch nicht jeder Pilot ist mit der Darstellung zufrieden. Allen voran Max Verstappen. Der RB-Star fühlt sich in Drive to Survive falsch dargestellt. "Ich denke nicht, dass man mein wahres Ich nicht gesehen hat. Was auch immer du sagst, sie werden versuchen, es an die Story anzupassen. Das funktioniert bei mir aber nicht."

Die Fans scheint es weniger zu stören, die Doku ist ein echter Renner, eine dritte Staffel soll bereits in Planung sein.