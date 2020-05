McLaren muss über 1000 Leute feuern

Formel 1: McLaren streicht 1.200 von rund 4.000 Jobs wegen abgesagter Rennen und fehlendem Verkauf.

Der Sportwagenbauer und Formel-1-Rennstall-Betreiber McLaren streicht 1.200 von rund 4.000 Stellen. Wegen der Corona-Pandemie seien Rennen gestrichen worden, der Verkauf von Sportwagen an Privatleute sei zum Erliegen gekommen, teilte das britische Unternehmen am Dienstag mit. Das Unternehmen mit Sitz in Woking setzt dabei auch in der höchsten Rennsportklasse den Rotstift an.

Nach Angaben seines Chefs Paul Walsh werden die Streichungen eine "erhebliche Auswirkung auf Form und Größe" des Formel-1-Teams haben. Britischen Medienberichten zufolge will McLaren etwa 70 der insgesamt 800 Arbeitsplätze in der Formel 1 streichen. Die Saison in der Rennsportklasse ist derzeit unterbrochen, eine Wiederaufnahme wird nicht vor Anfang Juli erfolgen.