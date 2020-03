Medienberichte: Formel 1 sagt Saisonstart in Australien ab

Der Formel-1-Auftakt in Melbourne wird der BBC zufolge und mehreren F1-Reporter wegen des Coronavirus verschoben.

Das berichtete der britische Fernsehsender am Donnerstag unter Berufung auf zwei hochrangige Funktionäre aus der Rennserie. Demnach findet der erste Grand Prix des Jahres in Australien am Sonntag (6.10 Uhr) nun doch nicht wie geplant statt und soll kurzfristig verlegt werden.

Kurz zuvor hatte es den ersten Coronavirus-Fall in der Formel 1 gegeben und das betroffene McLaren-Team seinen Rückzug für das Rennen bekanntgegeben.

Die Formel 1 musste wegen der Epidemie bereits das für den 19. April in China geplante Rennen verschieben. Der Grand Prix von Bahrain am 22. März wird im besten Fall und aus Sicherheitsgründen vor leeren Rängen ausgetragen. Die anschließend angesetzte Vietnam-Premiere in Hanoi am 5. April steht auf der Kippe. Es wäre also nicht ausgeschlossen, dass die Formel 1 in diesem Jahr frühestens am 3. Mai in Zandvoort in den Niederlanden in die Saison startet.

Two senior F1 sources tell BBC Sport the Australian Grand Prix has been called off. No official confirmation yet from F1 or the FIA — Andrew Benson (@andrewbensonf1) March 12, 2020

McLaren withdraw from the Australian Grand Prix after a team member contracts coronavirushttps://t.co/DCckpvJQA0 — Formula 1 (@F1) March 12, 2020

