Mercedes auch im 3. Training mit "Doppelsieg"

Hamilton erneut vor Bottas - Verstappen Dritter

Mercedes ist auch im dritten und letzten Freien Training der Formel 1 in Spielberg ein "Doppelsieg" gelungen. Wie in den beiden Freitag-Sessions erzielte Lewis Hamilton auch am Samstag im Abschlusstraining Bestzeit vor seinem finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas. Auf Platz drei folgte Max Verstappen im Red Bull.

Der Niederländer hat in den vergangenen zwei Jahren auf dem Red Bull Ring in der Steiermark gewonnen und gilt als stärkster Herausforderer von Titelverteidiger Hamilton. Samstagnachmittag stand um 15.00 Uhr MESZ noch die Qualifikation für die Startaufstellung im Rennen am Sonntag (15.10 Uhr) auf dem Programm. Spielberg ist Schauplatz des wegen Corona verspäteten ersten Saisonrennens, das ohne Zuschauer über die Bühne geht.