Mick Schumacher darf nicht in Formel 1

Für unsere jungen Talente kommt 2021 zu früh", erklärt Teamchef Mattia Binotto.

Mit diesem Satz beendet der Ferrari-Chef die Spekulationen um einen Einstieg von Mick Schumacher in die Formel 1. Zur Erinnerung: Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher ist Teil der Ferrari-Academy, fährt aktuell in der Formel 2. In Deutschland waren die Hoffnungen groß, dass Mick in der Saison 2021/22 Sebastian Vettel nachfolgt.

Der Vertrag des Heppenheimers läuft nur noch bis nächstes Jahr. "Mick Schumacher ist für 2021 noch keine Option. Er ist in Zukunft ein guter Kandidat für die Formel 1."