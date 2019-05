Monaco: Hamilton holt sich Pole vor Bottas

Lewis Hamilton hat mit einer neuen Rekordrunde die Pole Position für den Formel-1-Grand-Prix von Monaco erobert. Der Titelverteidiger und WM-Spitzenreiter distanzierte seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas am Samstag um 0,086 Sekunden. Es war die 85. Pole Position in der Karriere des Briten. Auf den dritten Platz kam Max Verstappen im Red Bull, Vierter wurde Ferrari-Pilot Sebastian Vettel.



Eine Blamage leistete sich Ferrari bei Lokalmatador Charles Leclerc. Der Monegasse, der am Vormittag noch die schnellste Zeit im letzten Training gefahren war, kam auf den 16. Platz, weil die Ferrari-Crew im ersten Quali-Abschnitt verabsäumte, ihn noch einmal auf die Strecke zu schicken.