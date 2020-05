Nach Vettel-Absage: McLaren verpflichtet Ricciardo

Nach dem Sebastian Vettel McLaren bereits eine Absage erteilt hat, geben die Briten die Verpflichtung von Daniel Ricciardo bekannt. Der 30-jährige Australier unterschreibt ab 2021 einen mehrjährigen Vertrag beim britischen F1-Team. In den letzten beiden Jahren fuhr Ricciardo für Renault, davor war er bei Red Bull Racing.

Ricciardo übernimmt das Cockpit von Carlos Sainz und wird Teamkollege von Youngster Lando Norris. Damit steht der Wechsel von Sainz zu Ferrari fest.

>>>zum Nachlesen: Fix: Ferrari bestätigt Vettel-Nachfolger

"Daniel zu verpflichten ist ein weiterer Schritt vorwärts in unserem langfristigen Plan und wird eine aufregende neue Dimension in unser Team bringen", erklärt Zak Brown, CEO von McLaren Racing.

McLaren announces that @DanielRicciardo will race for the team alongside @LandoNorris in the Formula One World Championship from 2021. ????



Read more ⬇️