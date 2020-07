ORF-Show hinterm Corona-Zaun

Dort, wo normalerweise Tausende Fans sitzen, baute der ORF sein Not-Studio auf.

Am Ende der Schönberg-Geraden, wo Lewis Hamilton &Co. die Boliden von über 300 km/h auf 150 runterbremsen, wird das ORF-Duo Hausleitner/Wurz das Geschehen schildern. Wegen der rigorosen Covid-19-Bestimmungen muss der mit einem 10-Mann-Rumpfteam angereiste ORF diesmal außerhalb der Ring-Sperrzone bleiben. Mit einer Ausnahme: Marc Wurzinger wird, mit negativem Corona-Attest ausgestattet, in der Box Stimmen einfangen. "Wir stehen natürlich schon vor einer großen Herausforderung", sagt ORF-Regisseur Michael.

Kögler. Normalerweise ist der Österreich-GP neben den Hahnenkammrennen sein Prestige-Projekt, das wichtigste Event des Jahres, wo er mit Dutzenden Kamera-Einstellungen zaubern kann. Diesmal muss der ORF das internationale Signal übernehmen. Das wird lediglich mit Hausleitner/Wurz-Einstellungen bzw. Interviews aufgespicet.

Doch Kögler beruhigt die heimischen Fans, was die Übertragungs-Qualität betrifft: "Die Engländer verstehen schon ihr Handwerk." Der Regie-Routinier: "Ich versuche, dem Ganzen noch eine österreichische Seele einzuhauchen."