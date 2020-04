Österreich-GP: Spielberg in der Pole-Position

Die Formel-1-Saison könnte mit dem GP von Österreich in Spielberg starten.

Nachdem bereits die zuvor geplanten Rennen verschoben bzw. abgesagt werden mussten, war der Formel-1-Saisonstart für den 28. Juni im französischen Le Castellet geplant - doch daraus wird nichts. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in einer Erklärung zur Corona-Pandemie angekündigt, dass bis Mitte Juli keine Veranstaltungen durchgeführt werden können. Als nächstes Rennen steht jetzt der Grand Prix von Österreich im Kalender. In Spielberg soll am 5. Juli gefahren werden - und da womöglich sogar mit zwei Rennen. Denkbar wären zwei an einem Wochenende oder an zwei Wochenenden hintereinander, da zwischen Spielberg und Silverstone am 19. Juli ein "freies" Wochenende ist.

"Der Vorteil des Red-Bull-Rings ist, dass man praktisch mit ganz geringer Vorlaufzeit von Minimum drei Wochen aufsperren kann. Und ob dann ein oder zwei Rennen stattfinden, ist die Aufgabe von Liberty", sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko zuletzt im Gespräch mit ÖSTERREICH. Heißt: Die Entscheidung eilt aus Veranstaltersicht noch nicht.

Belgien-GP wackelt gehörig

Unterdessen ist der am 30. August in Spa-Francorchamps angesetzte Formel-1-Grand-Prix von Belgien ernsthaft in Gefahr. Grund dafür ist ein Beschluss der belgischen Regierung, der besagt, dass wegen der Coronavirus-Pandemie Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten bleiben.

Die Betreiber der Rennstrecke in Spa wollen nun die Mitteilung des Nationalen Sicherheitsrats abwarten und dann ihre Optionen für ein Rennen prüfen. Belgien zählte bis Mittwochabend 4.400 Covid-19-Tote. Mehr als 33.500 Menschen wurden in dem Königreich bisher positiv auf das SARS-CoV-2 getestet

Saison könnte bis ins nächste Jahr dauern

Laut aktuellem Stand müsste die Königsklasse spätestens im Oktober wieder fahren, sonst dürfte auch die Mindestanzahl von acht Rennen für eine Weltmeisterschafts-Wertung in diesem Jahr nicht mehr erfüllbar sein. Eine mögliche Verlängerung der Saison bis ins kommende Jahr hinein wird Formel-1-Sportchef Ross Brawn zufolge aber geprüft - so sei eine Saison zwischen 8 und 19 Rennen noch immer möglich. Die Fans dürfen hoffen.

