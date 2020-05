Paukenschlag: Sebastian Vettel verlässt Ferrari

Der deutsche Ex-Weltmeister wird seinen Vertrag nicht mehr verlängern.

Paukenschlag in der Formel 1. Wie die „BILD“ berichtet, wird Sebastian Vettel am Ende dieser Saison Ferrari verlassen. Der 32-Jährige konnte sich demnach mit dem italienischen Rennstall nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Die Trennung soll heute Dienstag offiziell gemacht werden.

Vettel wechselte 2015 von Red Bull zu Ferrari, konnte die hohen Erwartungen aber nie erfüllen. Der Deutsche holte in 101 Rennen 14 Siege, holte aber nie die Weltmeisterschaft. In der letzten Saison stellte ihn dann Newcomer Charles Leclerc in den Schatten, Vettel wurde sogar nur WM-Fünfter.

Nach dieser Saison, die in Spielberg Anfang Juli beginnen soll, will Vettel nun eine neue Herausforderung in Angriff nehmen. Gerüchten zufolge könnte der Ex-Weltmeister zu Renault oder McLaren wechseln.

Weitere Infos folgen