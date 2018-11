Porno-Milliardär steigt in die Formel 1 ein

Kannapolis. „Rich Energy“ – so heißt der neue Sponsor von Formel-1-Team Haas. Kurios: Der Mitbesitzer des Energydrinks David Sullivan (69) wurde in der Pornoindustrie zum Millionär. In den 70er-Jahren produzierte er Softpornofilme und besaß über 150 Sex-Shops. Mittlerweile wird sein Vermögen auf unglaubliche 1,1 Milliarden Euro geschätzt. Gemeinsam mit seinem „Rich Energy“-Geschäftspartner William Storey (40) überweist er rund neun Millionen Euro im Jahr an Haas.