So könnte Red Bull Verstappen verlieren

Für die Bullen wäre es so etwas wie der Super-GAU: Die wohl heißeste Aktie auf dem Fahrermarkt der Formel 1 könnte den Austro-rennstall schon nach dieser Saison den rücken kehren. eine Ausstiegsklausel in Verstappens bis ende 2020 laufenden Vertrag erlaubt dem 21-Jährigen einen vorzeitigen Wechsel - sollte er nicht auf einem Top-3-WM-rang in die Sommerpause gehen. Derzeit ist er Dritter, hat 21 Punkte Vorsprung auf den Viertplatzierten Vettel. Nur bei einem Sieg von "Super-Seb" in Ungarn könnte sich die Reihenfolge noch ändern. Und max dürfte gleichzeitig auch nur Neunter werden.

Top-Gerücht: Mercedes zeigt Interesse an Max

"Wir sind guter Dinge, dass Max sowohl von der Klausel als auch vom Willen her 2020 bei uns fährt", sag RB-Motorsportberater Helmut Marko. Zuletzt tauchte im F1-Zirkus das Mega-Gerücht auf, Verstappen könnte mit Mercedes-Pilot Lewis Hamilton die Plätze tauschen. Auch deshalb streut Marko seinem Schützling Rosen: "Er ist der reifste und schnellste Fahrer, den wir je hatten." ein Giftpfeil in Richtung Vettel ...