Spielberg-Doppel auch in MotoGP?

Leicht möglich, dass auch die MotoGP-WM mit einem Doppel in Spielberg startet.

Eigentlich wollte auch die Motorrad-Königsklasse die Corona-Zwangspause im Juli beenden. Doch das von Weltmeister Marc Márquez & Co. mit Begeisterung aufgenommene Projekt mit einem Auftakt-Doppel in Jerez (16. und 26.7.) dürfte am Veto der spanischen Regierung gescheitert sein. Somit steht vor dem GP von Österreich in Spielberg (16.8.) nur mehr Brünn (9.8.) am MotoGP-Kalender. Doch auch das Rennen in der Tschechei wackelt -somit könnte auch die WM in der Motorrad-Königsklasse am Red-Bull-Ring starten. Auch hier wird hinter den Kulissen bereits an Plänen für ein Doppel an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden getüftelt.

Letzter Österreich-GP für Superstar Rossi?

Für Superstar Valentino Rossi könnte es der letzte Auftritt in Österreich sein. Der 41-jährige Italiener hat nämlich selbst die Spekulationen über seinen Rücktritt angeheizt. Der Corona-Lockdown habe ihm gezeigt, wie schön das Leben ohne den ständigen Druck der MotoGP sei.

Der neunmalige Weltmeister: "Ich denke, dass ich mein Leben auch genießen kann, wenn ich aufgehört habe. Das ist gut. Ich werde meine Entscheidung in den kommenden Wochen treffen."