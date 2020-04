Spielberg bereit für Formel-1-Start

Am 5. Juli soll der Formel-1-Startschuss ertönen. Spielberg wappnet sich.

Spielberg rüstet sich für den Mega-Auftakt! Die Formel-1-Saison soll mit zwei Geisterrennen am Red Bull Ring starten. Das erste ist am 5. Juli, das zweite am 12. Juli geplant. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

"Zwischen Spielberg und Rechteinhaber Liberty Media ist alles klar", sagte Red Bulls Motorsport-Berater Helmut Marko im Gespräch mit ÖSTERREICH, "es geht jetzt noch darum, die Einreisebestimmungen zu erfüllen." Gemeinsam mit den Formel-1-Organisatoren sei laut Marko ein Konzept ausgearbeitet worden, durch das der benötigte Tross weniger als 2.000 Personen umfasst.

Ab 1. Mai nimmt Betrieb am Red Bull Ring fahrt auf

Fans und Journalisten werden nicht zugelassen. Und: Alle Teammitglieder müssen negativ getestet werden. Schon ab 1. Mai geht es am Red Bull Ring und den umliegenden Hotels mit eingeschränktem Betrieb wieder los. Der Fanshop ist bereits wieder geöffnet. An der Strecke haben schon Corona-Tests von rund 400 Mitarbeitern stattgefunden. "Das zeigt, dass wir Tests in großer Anzahl schnell hinbekommen", betonte Marko. Feuer frei, für Spielberg!