Spielberg rüstet sich für den WM-Auftakt am Sonntag: So läuft das Sicherheitskonzept!

Nur noch zweimal schlafen, dann heulen endlich wieder die Motoren: Am Freitag um 11 Uhr startet das freie Training, am Sonntag (15.10 Uhr, ORF1 live) steigt zum ersten Mal ein F1-WM-Auftakt in Österreich, die ganze Motorsportwelt blickt nach Spielberg. Es wird neben einem sportlichen Spektakel ein GP, der ganz im Zeichen der Corona-Pandemie steht. Während die Bevölkerung in Österreich nach mehreren Lockerungswellen nur noch mit kleinen Einschränkungen leben muss, ist die Formel 1 mit einer Lawine von Vorschriften konfrontiert - Spielberg wird zur Festung!

Alle 5 Tage wird getestet, morgen kommen Fahrer

Seit Montag rollen die Team-Trucks in Spielberg an, die Fahrer kommen im Laufe des morgigen Tages. Alle Teilnehmer müssen im Voraus per Unterschrift ihr Einverständnis mit den Inhalten der Covid-19-Codes der FIA erklären. Beim Ankommen am Ring müssen alle einen negativen Coronatest vorlegen. Während des GP-Wochenendes sind alle fünf Tage weitere Tests vorgeschrieben, dafür gibt es am Ringgelände insgesamt 20 Teststationen. Erster offizieller Termin ist morgen die Streckenbegehung (ab 9 Uhr). Side Events gibt es heuer keine, auch der sonst übliche Medientag ist morgen gecancelt.

Keine Fans erlaubt, Teams sind in separaten Hotels

Zuschauer sind heuer keine erlaubt, auch die sonst bummvollen Campingplätze rund um das Areal bleiben leer (Besitzer werden entschädigt). Die umliegenden Hotels werden mit den Formel-1-Verantwortlichen ausgelastet. Denn alle Teams sind in separaten Unterkünften einquartiert. Zur Einhaltung aller Coronaregeln sind rund um die Strecke Hunderte Securitys im Einsatz.

Mega-Duell am GP-Sonntag: Verstappen - Hamilton

Eines bleibt so wie immer: Am Samstag (Qualifying) geht es um die erste Pole der Saison, Sonntag um WM-Punkte! Weltmeister Lewis Hamilton macht Jagd auf Max Verstappen, den Spielberg-Sieger der letzten beiden Jahre.