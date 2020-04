Super-GAU: Vier Formel-1-Teams droht das Aus

Corona gefährdet die Zukunft der Formel 1, mehrere Teams könnten aussteigen.

Die Corona-Krise könnte die Formel 1 härter treffen als bisher gedacht. McLaren-Boss Zak Brown hält gar einen Exodus nicht für ausgeschlossen. Gegenüber der britischen BBC warnt er, dass zwei Rennställe aus der Königsklasse aussteigen könnten. Ein Horrorszenario!

Brown: »Formel 1 ist in fragilem Zustand«

Es könnten sogar noch mehr werden: "Ich kann mir vorstellen, dass vier Teams verschw inden, wenn die Lage nicht richtig gehandhabt wird."

Das Problem? Die laufenden Kosten sind angesichts abgesagter Rennen viel zu hoch. Die Teams diskutieren deshalb eine Reduzierung der Ausgabengrenze. Diese liegt derzeit bei umgerechnet 162 Millionen Euro.

"Alle sind für 150 Millionen Dollar (139 Mio. Euro, Anm.), und eine große Mehrheit ist bereit, noch deutlich darunter zu gehen", sagte der US-Amerikaner, der 116 Millionen als Kompromiss vorschlägt. Das Budgetlimit soll ab nächster Saison greifen und vor allem die kleineren Teams davor zu bewahren, sich finanziell zu übernehmen. Allerdings: Der BBC zufolge sperren sich vor allem Ferrari und Red Bull gegen eine weitere Senkung.

Fragezeichen hinter dem Österreich-GP am 5. Juli Derzeit sind die Teams aufgrund der Corona-Krise in vorgezogenen Werksferien. Alle WM-Läufe bis Juni wurden abgesagt oder verschoben. Auch der Grand Prix von Österreich am 5.7. wackelt.