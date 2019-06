Todes-Drama bei Superbike-Rennen

Die berüchtigte Tourist Trophy auf der Isle of Man hat bereits am Eröffnungstag ein Todesopfer gefordert. Der 27-jährige Brite Daley Mathison kam am Montag bei einem Unfall im Superbike-Rennen ums Leben, teilten die Veranstalter mit. Die Rennen gelten als gefährlichste und umstrittenste weltweit, seit der ersten Austragung 1907 hat es über 200 Todesfälle gegeben. Im Vorjahr waren es zwei.

"Daley schläft, wie (Tochter) Daisy sagt, jetzt bei den Feen. Das ist alles, was ich im Moment sagen kann", schreibt seine Frau auf seinem Twitter-Account. "Er war ein Mann, der im Leben so glücklich und stolz auf seine Motorsport-Karriere gewesen ist."

Der Unfall ereignete sich in der dritten Runde des Rennens im Streckenabschnitt Snugborough zu Beginn der Runde, schreibt motorsport-total.com. Mathison begann im Alter von zwölf Jahren auf einer Aprilia RS125 in Yorkshire mit dem Motorradsport und arbeitete sich schnell nach oben. Er fuhr auf Rundstrecken, doch seine Leidenschaft wurden schnell Straßenrennen.

Der Brite hinterlässt Frau Natalie und Tochter Daisy.