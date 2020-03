Toto Wolff dementiert Aston-Martin-Gerücht

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hat Gerüchte um ein Engagement bei Aston Martin abgewiesen.

Aston Martin ersetzt ab 2021 das Team Racing Point. Zu dessen Großaktionär Lawrence Stroll pflegt Toto Wolff seit Jahren ein sehr gutes Verhältnis. Der Vertrag von Toto Wolff bei Mercedes läuft Ende 2020 aus. Eine Zusammenarbeit mit Aston Martin hätte sich Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone sehr gut vorstellen können.

Im Interview mit dem "ORF" hat der Motorsportchef von Mercedes nun klar betont, dass an an einem Engagement bei Aston Martin (ab 2021 Anm. d. Red.) nichts dran sei. "Wir haben eine Partnerschaft mit Daimler, dem gilt meine ganze Priorität. Eine operative Tätigkeit bei Aston Martin steht nicht im Raum.", so Wolff.

Mercedes bleibt weiter in der Formel-1

Ein Team-Abschied von Mercedes aus der Formel-1 schließe er ebenso aus. "Ich bin jetzt im achten Jahr mit Mercedes und es macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Ich bin im Austausch mit dem Daimler-Boss. Die Marke "Mercedes" in der Formel-1 funktioniert sehr gut. Alles deutet auf eine weitere Zusammenarbeit in den nächsten Jahren hin."

Wann die Formel-1-Saison startet wisse er nicht. "Wenn ich jetzt in die Glaskugel schauen müsste, würde ich Ende Sommer oder Herbst sagen. Niemand kann abschätzen wann sich diese Pandemie eindämmen lässt. Es ist aber ohnehin falsch darüber zu reden, weil es auf der Welt im Moment andere Prioritäten gibt."