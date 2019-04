Verkauf? Wilde Gerüchte um Williams-Team

Der Formel-1-Rennstall Williams steht entgegen anderslautenden Medienberichten offenbar nicht zum Verkauf. "Ich habe nicht vor, Williams zu verkaufen. Es wäre nicht die richtige Zeit, um das zu tun", sagte die stellvertretende Teamchefin Claire Williams.

Die Tochter von Teamchef Frank Williams stellte am Freitag in Baku klar, dass das Team trotz der anhaltenden sportlichen und finanziellen Krise "nicht einfach aufgeben wird". In den bisherigen drei Saisonrennen landeten die Fahrer Robert Kubica und George Russell jeweils auf den letzten beiden Plätzen.

Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass der russische Milliardär Dmitri Masepin das Traditionsteam übernehmen wolle. Williams bestätigte zwar Gespräche, nicht aber über einen konkreten Verkauf. "Wir wollen zurück aufs Podium und Rennen gewinnen. Wir können das schaffen, auch wenn es sehr lange dauert", sagte die 42-Jährige vor dem Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag. Dabei verwies sie auch auf Williams' lange Geschichte von mehr als vier Jahrzehnten im Motorsport.