Verstappen hat 'panische Angst' vor Coronavirus

Die gute Laune von Max Verstappen ist, nicht zuletzt wegen der vielen Renn-Absagen, ziemlich betrübt. Der Red-Bull-Pilot habe "panische Angst vor einer Ansteckung" mit dem Coronavirus, erzählte sein Motorsportchef Helmut Marko der "Krone".

Verstappen hatte parallel zum Online-Rennen von Bahrain bloß mit seinem SimRacing-Freund Lando Norris am Telefon gescherzt. Teilnehmen am offiziellen Formel-1-Game wollte der Niederländer nicht. Mangels Erfahrung wollte er eine Niederlage vermeiden und setze stattdessen auf SimRacing, einen weiteren Simulator.

