Vettel fährt in Monaco mit Lauda-Helm

Sebastian Vettel zollt Formel-1-Legende Niki Lauda mit einem speziellen Helm-Design Tribut. Der deutsche Ferrari-Pilot wird in Monaco (Grand Prix am Sonntag, ab 15:10 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) mit einem Helm in Angriff nehmen, der stark an das frühere Design des verstorbenen Niki Lauda angelehnt ist.

Anstelle seines gewöhnlichen weißen Helms mit einem Streifen in den deutschen Nationalfarben hat er diesmal einen Helm, bei dem seitlich der Schriftzug "Niki Lauda" angebracht ist - so, wie auch Lauda seinen Helm gestaltet hatte.

Auch auf den Ferrari-Autos wird den Rennfahrer-Legende gedacht und der Schriftzug "Niki Lauda" angebracht. Der Wiener hatte 1975 und 1977 mit der Scuderia den Titel geholt. Auch Mercedes wird Lauda zu Ehren an den Bolliden das Autogramm der Legende auf der Fahrzeug-Nase anbringen.