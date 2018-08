Vettel setzt erste Richtmarke in Belgien

Ferrari-Star Sebastian Vettel ist am Freitag im ersten Training für den Formel-1-Grand-Prix in Belgien Bestzeit gefahren. Der 31-jährige Deutsche benötigte 1:44,358 Minuten für den 7,004 km langen Kurs in Spa-Francorchamps. Damit war er 0,151 Sekunden schneller als Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Weltmeister Lewis Hamilton (+0,318) folgte im Mercedes auf Rang drei.

Vor dem 13. der 21 Saisonrennen hat Hamilton 24 Punkte Vorsprung auf Vettel, der im Vorjahr in Belgien hinter seinem englischen Titelrivalen Zweiter geworden war.