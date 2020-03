Vor Auftakt: Alle wütend auf Ferrari

Etliche Teams erbost wegen Ferrari-Tricksereien - Heuer müssen Italiener ohne Motor-Trick ran.

Ferrari ist derzeit massiv in der Schusslinie. Was war passiert? Die Scuderia hatte letzte Saison offenbar am Motor getrickst. Der FIA reichten jedoch die Ergebnisse einer Untersuchung nicht für einen Rechtsstreit. Und: Sie hält den Prüfbericht unter Verschluss. Sieben Konkurrenz-Teams toben deshalb vor Wut. „Wir sind überrascht und schockiert“, hieß es in einem Statement. Heuer verliert die Scuderia ihren Vorteil. Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist aber vorsichtig: „Wir unterschätzen Ferrari trotzdem nicht.“ Vor dem ersten Rennen ist die Nervosität hoch, der Start wird von allen herbei gesehnt.

Nicht nur die Fans, die trotz Corona-Alarm im Albert Park zugelassen sind, können es kaum erwarten. „Wir sind heiß“, sagt Wolff, bevor er in der Nacht zum Freitag (1. Training in Melbourne um 2 Uhr MEZ) die Mercedes-Motoren zum ersten Mal aufheulen lässt. „Heiß darauf, zu erfahren, was unser neues Auto unter Rennbedingungen leisten kann.“

Auch Titelverteidiger Lewis Hamilton kann es kaum erwarten, dass es endlich los geht: Er kann sich heuer endgültig unsterblich machen. Mit seinem 7. WM-Titel würde der 35-jährige Brite mit Legende Michael Schumacher gleich ziehen.

Mercedes jagt heuer 100. Grand-Prix-Sieg

Zudem hat Hamilton (derzeit 84 GP-Siege) heuer die Chance, Schumis Rennsieg-Bestmarke (91) zu knacken. Auch bei Podestplätzen ist es nur eine Frage der Zeit, bis Hamilton (151x unter den Top 3) Schumacher (155) überholt. Dabei hatte man gedacht, Schumis Rekorde wären für die Ewigkeit.

Auch für das Mercedes-Team soll 2020 unvergesslich werden: Mit dem 7. Double (Fahrer- und Konstrukteurs-WM) in Serie können die Silberpfeile ihre ohnehin selbst gehaltene Bestmarke noch toppen. Nebenbei feiert das Wolff-Team nächste Woche in Bahrain ein rundes Jubiläum: Den 200. GP seit dem F1-Einstieg. Nur 7 Erfolge fehlen zum 100. GP-Sieg – auch das sollte sich 2020 ausgehen.