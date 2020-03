Vor Formel-1-Karriere: Vettel wollte Ingenieur werden

In einem Video auf Instagram beantwortet Sebastian Vettel Fragen seiner zahlreichen Fans und plaudert dabei offen über eine Karriere abseits der Formel-1.

Die Formel-1 ist, wie alle anderen Sportarten, mittendrin in der Corona-Krise. Bis Mitte April sind alle Fabriken geschlossen, der Saisonbeginn ist weiter ungewiss. Viel Zeit ergibt sich demnach für die 20 Piloten. Einer davon, Ferrari-Star Sebastian Vettel, hat sich den Fragen vieler Italiener auf dem Instagram-Kanal von Ferrari gestellt.

Der viermalige F1-Weltmeister plaudert in seinem Haus in der Schweiz zu verschiedensten Themengebieten. Welchen Beruf würde Vettel nachgehen, wenn es nicht in Richtung Motorsport gegangen wäre?

„Vor meiner professionellen Karriere, als ich mit der Schule fertig war, habe ich eigentlich geplant, an die Uni zu gehen und Maschinenbau zu studieren. Das fasziniert mich bis heute, zu sehen, wie genau Dinge funktionieren und zu verstehen, was in unserem Auto genau passiert.“

Nach F1-Karriere noch Studium dranhängen?

Vettel deutet sogar an, nach seiner aktiven Laufbahn in der Königsklasse, wieder in diese Richtung zu blicken. Vettel: „Ich habe inzwischen natürlich viele andere Interessen entwickelt, aber das könnte etwas für die Zukunft sein.“

Noch will er aber weiterhin in der Formel-1 an den Start gehen und um seinen ersten Weltmeister-Titel mit Ferrari kämpfen. Sein Vertrag läuft Ende 2020 aus - die Gespräche mit Ferrari-Chef Mattia Binotto laufen.

Und wie beschäftigt sich Vettel in der Corona-Krise?

Zeit für sein Hobby, die Restauration von alten Motorrädern, hatte er bisher noch nicht, aber: „Ich hoffe, dass ich noch dazu komme. Es könnte gut sein, sich mit ein paar alten Kolben und Schrauben zu beschäftigen, bevor man noch verrückt wird.“

Vettel begann sein Antwort-Video mit einem klaren Appell an die Menschen in der Corona-Krise: „Nehmt das Thema ernst, passt auf euch auf und gebt acht auf die älteren Menschen.“