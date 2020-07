Wie Wiener Schnitzel zum McLaren-Erfolg führte

McLaren sorgte mit einem Podiumsplatz für die große Überraschung beim Spielberg-Grand-Prix.

Für das Fahrerlager von McLaren war der Spielberg-GP ein voller Erfolg. Beim Saison-Auftakt der Formel-1 landete Pilot Lando Norris überraschenderweise auf einem Podestplatz. Ausgerechnet Landsmann Lewis Hamilton half dabei unfreiwillig mit. Der 20-jährige Brite profitiert am Red Bull Ring auch von der Strafe des Weltmeisters, mit der schnellsten Rennrunde sichert er sich im Finish noch Rang drei und damit den ersten Podiumsplatz in seiner jungen Karriere. Norris ist damit drittjüngster Pilot der Formel 1 auf einem Siegespodest.

"Ich bin sprachlos und stolz", jubelt der jüngste Fahrer im Feld. "Es gab ein paar Momente, in denen ich dachte, dass es nicht reicht, aber ich bin an Perez vorbeigegangen und am Podest gelandet. Ich bin so glücklich und stolz auf das Team."

McLaren-Teamchef Andreas Seidl ist nach den Rängen drei und fünf (Carlos Sainz) voll des Lobes für seine Piloten: "Platz drei und fünf ist natürlich sensationell, vor allem das Podium. Die Jungs sind super gefahren und das Team hat einen großartigen Job abgeliefert. Ich bin stolz, Teil des Teams zu sein", sagt der Bayer im ORF-Interview und scherzt: "Die Wiener Schnitzel diese Woche haben geholfen."

Gegenüber "Sky" verrät Seidl: "Ich freue mich trotz Social Distancing und Masken auf heute Abend, wenn wir zumindest eine kleine Feier haben werden."

Norris im Jubel-Rausch nach der Ziedurchfahrt: