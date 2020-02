Williams überrascht mit neuem Look

Der Formel-1-Rennstall Williams will diese Saison alles besser machen.

Das Jahr 2019 war ein Jahr zum vergessen für den tradtionsreichen britischen F1-Rennstall. Mit der Spitze oder gar mit dem Mittelfeld in der Konstrukteurswertung hatte das Team rund um Teamchefin Claire Williams nichts am Hut. Stattdesen war es eine blamable Saison mit nur einen einzigen Teampunkt in der ganzen Saison.

Grund genug einen neuen Weg einzuschlagen um die technischen Mankos auszubessern. Optisch sticht jedenfalls der neue "FW43" Bolide im Vergleich zum Vorgänger heraus. Zum bekannten weiß-blauen Grundschema gesellt sich jede Menge Rot, womit der neunfache Konstrukteurs-Weltmeister in den Nationalfarben Großbritanniens an den Start geht.

"Wir haben sehr viel Aufmerksamkeit darauf gelegt, die Problembereiche des alten Autos zu finden, und eine bewusste Auswahl von Teilen getroffen, die wir weiterentwickelt haben - um die beste Performance aus den Ressourcen, die wir haben, zu holen", so Design-Direktor Doug McKiernan.