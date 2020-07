Zufall? Vettel schwärmt schon von Mercedes

Sebastian Vettel zeigt in Spielberg großes Interesse an Mercedes.

Nach dem Aus bei Ferrari ist die Zukunft von Sebastian Vettel offen. In Spielberg sprach der vierfache Weltmeister über ein mögliches Engagement bei Mercedes. "Der Mercedes ist das beste Auto im Feld und in gewisser Weise für jeden von uns Fahrern eine Garantie, dass er, wenn er einsteigt, um den Sieg mitfahren kann. Wie ich gesagt habe, ist es mir wichtig, dass ich ein konkurrenzfähiges Auto haben werde in der Zukunft. Deswegen wäre das eine Option", sagte Vettel gegenüber RTL.

Reiner Zufall oder steckt da mehr dahinter? Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff sagte zuletzt zu ÖSTERREICH: "Sebastian ist nicht unsere erste Priorität, aber ausschließen sollte man so etwas nie."