Diebe rauben Fan-Shop von verstorbenem F1-Jungstar aus

Fünf Jahre nach dem Tod von F1-Jungstar Jules Bianchi haben nun Diebe den Fan-Shop seiner Eltern ausgeraubt.

Die Mutter vom verunglückten Ferrari-Junior bat in den Social-Media-Kanälen um Mithilfe. "Wir möchten euch mitteilen, dass letzte Nacht der Laden des Vereins Jules Bianchi in Brignoles ausgeraubt wurde", schreibt sie. "Wir glauben, dass die Diebe versuchen werden, das zu verkaufen, was sie uns gestohlen haben." Das seien unter anderem Herren- und Damen-T-Shirts, Daunenjacken, Damen- und Kinder-Polohemden und vieles mehr.

Mehr als 3.400 Facebook-User haben das Posting bereits geteilt, um so möglichst viele Fans auf illegale Verkäufe aufmerksam zu machen.

Der Verein Jules Bianchi betreibt in Brignoles einen kleinen Laden, in dem er alle möglichen Artikel zur Erinnerung an den im Jahr 2015 verstorbenen F1-Jungstar verkauft. Mit dem Erlös werden wohltätige Projekte unterstützt - vor allem das Universitätskrankenhaus in Nizza, wo Bianchi bis zu seinem Tod behandelt wurde.

Bianchi erlitt bei einem Unfall beim Grand Prix von Japan in Suzuka 2014 schwere Verletzungen und wachte danach nie mehr aus dem Koma auf. Er galt als Riesentalent und kommender Ferrari-Pilot. Zum Zeitpunkt seines Todes stand bereits fest, dass er 2015 von Marussia zu Sauber aufsteigen würde.