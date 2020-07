Formel 1: Mercedes verhöhnt den Rest

Beim Formel-1-Klassiker in Silverstone kann sich Mercedes nur selbst stoppen.

Die Tage zwischen dem Sieg in Ungarn und der morgigen Begehung seiner Heim-Strecke nutzte WM-Leader Lewis Hamilton zum Training. Auf Instagram stellt der Superstar seine Fitness zur Schau: beim Mountainbiken mit nacktem muskulösem Oberkörper. Motto: Zieht euch warm an! Lewis kann sein Heim-Doppel (am 9. August folgt ein weiterer Silverstone-GP) kaum erwarten. Nur auf das traditionelle Bad in der Menge muss Lewis diesmal verzichten.

Fünf Hamilton-Siege in den vergangenen sechs Jahren

Fünf der letzten sechs Grands Prix in Silverstone hat Hamilton gewonnen, nur 2018 musste er sich Sebastian Vettel geschlagen geben. Dass der Ferrari-Star auch diesmal vorn mitmischen könnte, scheint ausgeschlossen. Wettanbieter admiral.at handelt Vettel mit einer Außenseiter-Quote von 120,00. Bei einem Sieg von Topfavorit Hamilton (Quote: 1,42) gäbe es hingegen nicht einmal das Doppelte zurück. Einzig ernstzunehmender Hamilton-Gegner auf der Highspeed-Strecke im "Home of British Motor Racing" ist Mercedes-Kollege Bottas. Doch der Finne war nach dem Auftakt-Sieg in Spielberg in den folgenden beiden Rennen (Hamilton-Siege Nr. 85 und 86) chancenlos.

Für die Experten ist die WM ohnehin schon gelaufen. Wer bei admiral.at 10 Euro darauf setzt, dass Hamilton mit seinem 7. WM-Titel den Schumacher-Rekord knackt, würde bei einer Quote von 1,06 ganze 60 Cent gewinnen!

