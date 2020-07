Hamilton plant die große 'Home Party'

Hamilton will am 2. und 8. August in Silverstone seine WM-Führung ausbauen.

Lewis Hamilton ist schon in Titelform! Mit seinem Sieg zuletzt in Ungarn übernahm der Mercedes-Pilot die WM-Führung, liegt fünf Punkte vor Teamkollege Valtteri Bottas und 30 vor Red Bulls Max Verstappen. "Am Ende ist alles perfekt gelaufen", strahlte der Brite. Als Nächstes steht jetzt das große Heim-Doppel an: Am 2. und 9. August setzt Hamilton seine Titeljagd in Silverstone fort. Er will auf keinen Fall nachlassen: "Ich habe die WM schon einmal um einen Punkt verloren. Deshalb weiß ich, wie wichtig es ist, immer das Maximum herauszuholen."

Hamilton will seine Rekorde ausbauen

In Silverstone spricht wirklich alles für Hamilton. Der Mercedes-Star gewann fünf der letzten sechs Rennen, 2018 wurde er hinter Sebastian Vettel Zweiter. Insgesamt triumphierte Hamilton schon sechsmal auf der Hausstrecke - Rekord!

Doch das war's noch nicht. Sechsmal startete Hamilton von der Poleposition, so oft wie keiner vor ihm. Letztes Jahr stellte er mit einer Zeit von 1:27,369 den Rundenrekord auf. Red Bull will die große "Home Party" von Mercedes crashen. Immerhin fuhr Verstappen in Ungarn zwischen Hamilton und Bottas auf den zweiten Platz. Das Problem: Für die Bullen erwies sich der Silverstone Circuit bisher noch nicht als guter Boden -im Gegenteil. Der letzte Sieg liegt schon zehn Jahre zurück. 2010 triumphierte Mark Webber als letzter Bulle. In den letzten drei Jahren landete Red Bull nicht einmal auf dem Podest. 2016 fuhr Verstappen hinter Hamilton immerhin auf den zweiten Platz.