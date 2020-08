Hamilton plant Sieg-Hattrick

Superstar Lewis Hamilton will bei seinem Heim-GP den dritten Sieg in Folge.

In den ersten drei Rennen hat Mercedes die Konkurrenz in der Formel 1 regelrecht vorgeführt und drei Siege bejubelt. Superstar Lewis Hamilton (2 Erfolge) führt die WM-Wertung mit fünf Punkten Vorsprung auf Teamkollege Valtteri Bottas (1) an. Bei seinem Heimrennen will Titelverteidiger Hamilton morgen (ab 15 Uhr im sport24-LIVE-Ticker) wieder zuschlagen. Im Vorjahr holte er vor 141.000 Fans seinen sechsten Silverstone-Sieg. Morgen werden aufgrund der Corona-Krise keine Zuschauer dabei sein können. "Es wird super-komisch", sagt Hamilton.

Teamchef Wolff warnt vor Silverstone

Von einer klaren Sache will Mercedes-Teamchef Toto Wolff aber nichts wissen. "Nur wegen einer starken Leistung in der Vergangenheit sind weitere gute Ergebnisse nicht selbstverständlich", meint Wolff und fügt hinzu:"Wir müssen uns in Bestform präsentieren, um vor unseren Konkurrenten zu bleiben." Und das will Mercedes schon heute im Qualifying.

Heimschläfer für die Crew

Diese Woche kam es zum Aufschrei von Crew-Mitgliedern: Sie beklagten das Leben in der "Bubble", während die Stars teilweise nach Hause durften. Die Teams mit Sitz in der Nähe von Silverstone ließen ihre Mitarbeiter jetzt unter Beachtung strenger Auflagen nach Hause.