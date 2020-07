Keine Hitze-Schlacht bei 'GP der Steiermark'

Das Wetter ist bei Formel-1-Rennen auch ein entscheidender Faktor. Wie wird das Wetter im 2. Rennen am Red-Bull-Ring?

Der Sonntag mit dem zweiten Lauf der Formel-1-WM am Red Bull Ring soll ein sonniger werden - geht es nach den Vorhersagen der Meteorologen. Auch bei den heutigen ersten freien Trainings wird es sonnig, morgen beim Qualif ying könnte aber eine Kaltfront durchziehen und Regen bringen, sagte Hannes Rieder von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Der unbeständigste Tag werde der Samstag sein: "Da haben wir eine Kaltfront.

Am Vormittag könnte es regnen, vielleicht sogar kräftig, das hängt vom Zeitpunkt des Eintreffens der Kaltfront ab." Die Temperaturen am Tag des Qualifyings werden 15 bis 20 Grad Celsius nicht überschreiten. In der Nacht auf Sonntag seien auch noch Schauer möglich. Meteorologe Rieder: "Es wird nicht so heiß, so um die 20 Grad." Also ein leichter Vorteil für Mercedes.