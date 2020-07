Márquez startet Jagd auf 5. WM-Titel in Serie

Jetzt laufen auch in der MotoGP die Motoren wieder heiß! Nach Corona steigt am Sonntag vor leeren Rängen der Auftakt in Jerez.

Der Gejagte ist Lokalmatador Marc Márquez. Der Honda-Pilot sicherte sich letzte Saison seinen vierten MotoGP-Titel in Folge, seinen sechsten insgesamt. Auch Valentino Rossi hält aktuell bei dieser Marke. Heißt: Márquez kann heuer zum alleinigen Rekordhalter in der Königsklasse werden!

ab 14 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) greift Márquez nach dem Hattrick: "Ich möchte immer gewinnen und um den Titel kämpfen. Ich bin der Erste, der es ausspricht", so der Spanier. Er weiß aber auch: "Ich bin mir darüber im Klaren, dass man sich Jahr für Jahr neu erfinden muss." Schon die letzten zwei Jahre triumphierte der 27-Jährige in Jerez. Am Sonntag () greift Márquez nach dem Hattrick: "Ich möchte immer gewinnen und um den Titel kämpfen. Ich bin der Erste, der es ausspricht", so der Spanier. Er weiß aber auch: "Ich bin mir darüber im Klaren, dass man sich Jahr für Jahr neu erfinden muss."

Schon am Freitag (10:00 bzw. 14:10 Uhr) steigen die ersten beiden Trainings in Spanien, am Samstag (14:10 Uhr) das Qualifying. Lokalmatador Márquez gewann schon die letzten beiden Grand Prix in Jerez.