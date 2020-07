Premiere! Formel-1 bestätigt Rennen in Mugello

Die nächsten zwei Rennen im heurigen Formel-1-Kalender sind fixiert. Es kommt zu einer Premiere!

Die Formel 1 hat am Freitag mit Mugello und Sotschi zwei weitere Rennen im aktuellen WM-Kalender 2020 bestätigt. Das Rennen in Italien wurde als Großer Preis der Toskana für 13. und jenes in Russland für 27. September angekündigt. Damit stehen im verkürzten Corona-Kalender derzeit zehn Grands Prix fest. Die Formel 1 versucht, insgesamt auf 15 bis 18 Saisonrennen zu kommen.

"Wir danken den Promotoren, den nationalen Autoritäten, den Teams und der FIA für ihre harte Arbeit und die Unterstützung, diese Grand-Prix-Rennen möglich zu machen. Die Fans erleben den siebenten Grand Prix im Sotschi-Autodrom und zum ersten Mal Formel-1-Rennautos auf der fantastischen Strecke in Mugello", hieß es in einer Erklärung. Ferrari wird auf der hauseigenen Hochgeschwindigkeits-Strecke in der Toskana seinen 1.000. Grand Prix erleben. Zum derzeitigen Zeitpunkt werden auch die beiden zusätzlichen Rennen ohne Zuschauer stattfinden.

BREAKING: F1 will race at Mugello in Tuscany for the first time on September 13, before heading to Sochi for the Russian Grand Prix on September 27#F1 pic.twitter.com/dhhNNU5BrV — Formula 1 (@F1) July 10, 2020

Aktueller Kalender der Formel-1-WM 2020 (10 Rennen): 5. Juli: Österreich (Spielberg) - 12. Juli: Österreich (Spielberg) - 19. Juli: Ungarn (Mogyorod) - 2. August: Großbritannien (Silverstone) - 9. August: Großbritannien (Silverstone) - 16. August: Spanien (Barcelona) - 30. August: Belgien (Spa-Francorchamps) - 6. September: Italien (Monza) - 13. September: Italien (Mugello) - 27. September: Russland (Sotschi)Ferrari wird seinen 1000. Grand Prix auf der eigenen Rennstrecke fahren dürfen. Der Kurs in Mugello wurde für den 13. September offiziell bestätigt.