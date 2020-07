Red Bull will Mercedes ausbremsen

Verstappen will im Qualifying des Ungarn-GP seine dritte Karriere-Pole.

Der verspätete Saisonstart der Formel 1 ist gelungen, die beiden Rennen in Spielberg sorgten für Spannung und Spektakel. Morgen geht es mit dem Großen Preis von Ungarn weiter - da ist wieder ein Spektakel garantiert: Die Wetterprognose verspricht eine Regen-Schlacht! Auch heute im Qualifying (ab15 Uhr im sport24-LIVE-Ticker) sind schlechte Bedingungen vorausgesagt. Vergangene Woche in Spielberg untermauerte Mercedes auch bei Regen seine Dominanz, Weltmeister Lewis Hamilton raste zur Pole.

Wolff: "Hungaroring hat Red Bull immer gelegen"

In Ungarn will Red Bull das Blatt wenden, die Silberpfeile von der Spitze stoßen. Nach dem Doppel-Ausfall im ersten Spielberg-Rennen konnte Max Verstappen letzte Woche als 3. immerhin aufs Podium fahren. "Wir sind alle bereit für einen neuen Kurs", tönte der 22-jährige Niederländer nach seiner Ankunft in Ungarn. Er ist mit besonders positiven Erinnerungen hergereist: Letztes Jahr holte er hier seine erste Poleposition.

Mercedes ist jedenfalls vor einem Bullen-Angriff gewarnt: "Der Hungaroring hat Red Bull schon immer gelegen und sie haben auch in diesem Jahr bereits ihre Stärke in den langsamen Kurven unter Beweis gestellt. Sie werden dort nur sehr schwer zu schlagen sein", meint Mercedes-Boss Toto Wolff. In den letzten beiden Jahren raste Hamilton zum Sieg.