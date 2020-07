Rekord-Kurs: Hamilton auf Schumi-Jagd

Lewis Hamilton ist auf dem Weg zur Formel-1-Legende weiter nicht zu stoppen.

Drei Rennen, drei Siege - besser könnte die Corona-WM für Mercedes bisher nicht laufen. Spätestens in Ungarn wurde klar: Lewis Hamilton plant heuer die große Rekord-Show. Nach seinem Sieg beim steirischen GP fuhr er der Konkurrenz auch am Hungaroring scheinbar mühelos davon.

Der Brite holte sich dabei am Sonntag nicht nur den Streckenrekord, sondern noch eine weitere F1-Bestmarke: acht Siege auf derselben Strecke. Das war zuvor nur Legende Michael Schumacher in Magny-Cours gelungen.

Hamilton visiert Schumis GP-und WM-Rekord an

Das Vermächtnis des Deutschen ist es auch, was Hamilton so sehr wie nie zuvor antreibt. Die beiden wichtigsten Rekorde der Königsklasse hat nämlich noch immer Schumacher inne: die meisten Grand-Prix-Siege (91) sowie die meisten WM-Titel (7)."Immer wenn ich auf Michaels Bestmarken angesprochen werde, erinnert mich das an seine unglaubliche Größe", gibt sich Hamilton demütig. Klar ist aber auch: Er ist auf dem besten Weg, beide Rekorde noch in dieser Saison zu knacken. Nur mehr fünf Siege fehlen ihm nach Ungarn auf Schumacher. Als neuer WM-Leader marschiert er zudem direkt Richtung siebentem Titel -und könnte "Schumi" in den nächsten Jahren sogar noch übertrumpfen!

Brite schon jetzt in den F1-Geschichtsbüchern

Zum Teil ist ihm das schon gelungen: Mit 90 Polepositions sowie 52 daraus resultierenden Siegen ist Hamilton schon jetzt einsame Spitze, genauso wie etwa mit seine 19 Start-Ziel-Erfolgen.

Bei Heim-GP soll Rekord-Show weitergehen

Nach drei Rennen in nur drei Wochen können die Fahrer nun ihre Akkus wieder auf laden. Hamilton spitzt aber schon jetzt auf den nächsten GP: Am 2. und 8. August geht es in Silverstone mit dem britischen und dem Jubiläums-GP weiter. In seiner Heimat ruhen einmal mehr alle Blicke auf Hamilton.

F1-Bestmarken

Hamiltons Rekorde:

Polepositions 90

Siege aus Polepositions 52

Start-Ziel-Siege 19

Siege an einer Rennstrecke 8 in Ungarn (Schumacher: 8 in Frankreich)

Schumachers Rekorde:

GP-Siege 91 (Hamilton: 86)

WM-Titel 7 (Hamilton: 6)

Podiumsplätze 155 (Hamilton: 153)