Silverstone: Horror-Crash in Formel-3

Beim Formel-3-Lauf in Silveestone hat es ordentlich gekracht: Lukas Dunner knallte in den gestrandeten Olli Caldwell und sorgte somit für ein Rennende hinter dem Safety Car. Bei den Bildern wird deutlich wieviel Glück der britische Jungfahrer hatte.

Olli Caldwell climbed out of his car after a big impact during Race One #BritishGP ???????? #F3 pic.twitter.com/0kJNuqM15D

Caldwell meldete sich bereits auf Twitter und gab Entwarnung. Es gehe ihm trotz des großen Unfalls gut. Einen großen Dank richtet der 18-Jährige an sein medizinisches Team.

Hey guys, big accident but all okay! Shame about the result but big thanks to the medical team for looking after me???????? pic.twitter.com/XLa2E7kH3V