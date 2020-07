Verrückt! Motorrad-Star Marquez fährt trotz gebrochenem Arm

Moto-GP-Weltmeister Marc Marquez sitzt beim 2. Lauf in Jerez trotz gebrochenem Arm am Motorrad.

Marc Marquez ist ein Phänomen. Am Dienstag wurde der Spanier nach einem Horror-Unfall vergangener Woche beim ersten Rennen in Jerez am Oberarm operiert, vier Tage später sitzt der 27-Jährige schon wieder auf seiner Honda und will beim morgigen GP an den Start gehen!

Der Bruch wurde mit einer Titanplatte und Schrauben fixiert. Kurz nach der Operation postete der Spanier ein Foto mit Gips, schrieb: "Mir geht es schon besser. Ich freue mich, bald zurückzukommen."

© Twitter

Dass es schon für den morgigen GP von Jerez reichen könnte, hat keiner geglaubt - nicht einmal sein Honda-Team. Das hatte sogar offiziell bestätigt, dass der Superstar frühestens in Brünn zurückkehren wird. "Hondas klare Position war zunächst, dieses Rennen auszulassen und es in Brno zu versuchen", erklärte Team-Manager Alberto Puig.

Doch nach einem Fitnesstest am Donnerstag gab es grünes Licht für Márquez. "Er wird es am Samstag versuchen, und abhängig davon, wie er sich dann fühlt, wird er am Sonntag starten. Aber wir wollen, dass er am Samstag testet, ob er wirklich eine Renndistanz durchhält."

Márquez macht Jagd auf seinen 5. WM-Titel in Serie

Das heutige Qualifying wird also zur Belastungsprobe für Márquez, der in dieser Saison unbedingt seinen 7. MotoGP-WM-Titel holen will, den 5. in Serie. Nicht einmal eine gebrochene Hand scheint ihn davon abhalten zu können!