Verstappen crasht in Einführungsrunde

Dieses Wochenende ist für Bullen-Star Max Verstappen (21) zum Vergessen!

Nach dem enttäuschenden 7. Rang im gestrigen Qualifying gab es schon vor dem in wenigen Minuten beginnenden Rennens in Budapest den nächsten Dämpfer. Der Niederländer crashte auf nasser Fahrbahn am Weg zur Startaufstellung, rammte seinen RB16 in die Leitplan

ken.

Die Folge: Frontflügel und Radaufhängung von Verstappen sind geschrotet! Das RB-Team hatte gerade einmal 20 Minuten Zeit, den Wagen wieder Renntauglich zu machen. Ob es ihnen gelungen ist und ob Verstappen sein Horror-Wochenende doch noch positiv gestalten kann, erfahren Sie ab 15.10 Uhr im sport24-LIVE-Ticker.