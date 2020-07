Vettel fährt mit neuen Updates um F1-Zukunft

Sebastian Vettel fährt in Spielberg um seine Zukunft in der Formel 1.

Wie geht es mit dem vierfachen Formel-1-Weltmeister weiter? Fakt ist: Sebastian Vettel muss nach dieser Saison Ferrari verlassen. Seinen Platz erbt der Spanier Carlos Sainz jr. Der Deutsche hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Zuletzt verdichteten sich die Gerüchte, wonach er seine Karriere im Alter von 33 Jahren endgültig ausklingen lassen will. Doch mitten in die anbahnende Abschiedstour machte am Donnerstag ein neues Gerücht die Runde: Aston Martin soll Interesse an einer Vettel-Verpflichtung haben!

Racing-Point-Boss kennt Vettel seit seiner Jugend

Otmar Szafnauer, Boss von Racing Point, hat gegenüber Sky Deutschland erklärt: "Ich kenne Sebastian seit seiner Jugend und ich rede ständig mit ihm. Wir haben noch Zeit uns zu entscheiden." Hat Vettel damit doch noch eine reelle Chance auf ein Cockpit 2021? Zur Erinnerung: In der nächsten Saison verwandelt sich Racing Point in das neue Team Aston Martin. Das englische Traditionsteam will sofort konkurrenzfähig sein. Mit der aktuellen Fahrerpaarung Lance Stroll und Sergio Perez ist das nur schwer möglich. Daher hat Vettel gute Chancen auf ein Cockpit. Seinen Marktwert kann der Deutsche aber nur steigern, wenn er in Spielberg aus der Krise fährt. Beim ersten Rennen landete er auf dem 10. Platz -zu wenig, um Werbung für sich zu machen.

Vettel kämpferisch: "Ich bin noch immer ehrgeizig"

Vettels Noch-Arbeitgeber Ferrari verspricht für das zweite Rennen ein Upgrade-Paket. Teamchef Mattia Binotto: "Wir werden jeden Stein umdrehen, um den Rückstand zu verringern." Auf der Geraden verlieren die Italiener bis zu sieben Zehntelsekunden auf die Schnellsten. Am Ende wurde Vettel sogar von beiden Racing Point-Piloten abgehängt!

Am Sonntag will er den Spieß aber umdrehen und zeigen, dass er noch über genügend Speed verfügt. Vettel tönt: "Ich bin nach wie vor ehrgeizig, Motorsport ist mein Leben. Mit der richtigen Aufgabe und dem richtigen Platz würde ich mich nach wie vor sehr zu Hause fühlen." Möglich, dass das bei Aston Martin der Fall ist ...