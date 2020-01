Anna Veith als Vorläuferin?

"Es ist noch ganz viel Luft nach oben", sagte Anna Veith nach einem verpatzten Saisonstart. Ihr bisher bestes Ergebnis: Platz 26 im Super-G von St. Moritz. In Lienz wurde die 30-Jährige zuletzt 27. Auf der Suche nach ihrer Form ließ Veith jetzt auf horchen. Sie will noch vor dem Riesentorlauf am 18. Jänner in Sestriere wieder auf die Piste - und zwar bei der Heimabfahrt in Altenmarkt-Zauchensee am 11. Jänner.

Abfahrts-Comeback. "In Zauchensee kann ich mir überlegen, ob ich mal Vorläuferin fahre", verriet die Salzburgerin. Auf Weltcuprennen in der Abfahrt verzichtet Veith heuer aus regenerativen Gründen.