Nichts geht am heutigen Samstag im Alpinen Ski-Weltcup. Nach der Herren-Abfahrt in Gröden wird auch die Damen-Abfahrt in Val d'Isere abgesagt!

Das Rennen wird zunächst wegen Neuschnees von 10:30 Uhr auf 12:30 Uhr verschoben. Die zusätzliche Zeit zur Pisten-Präparierung reicht aber nicht. Um kurz vor 11:30 Uhr erfolgt die Absage. Ein Ersatzort für die Abfahrt ist noch offen.

Am Sonntag steht in Val d'Isere eine Kombination am Programm. Start ist um 11 Uhr mit dem Super-G. Ob dieses Rennen stattfindet bleibt noch offen.