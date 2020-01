'Der Bergdoktor': bessere TV-Quote als Ski-Herren

Ohne die gewohnten Erfolge scheinen die Skirennen immer mehr Menschen kaltzulassen. In den vergangenen Jahren hatte der Nachtslalom von Madonna di Campiglio mitunter mehr als eine Million Zuseher vor die Fernsehgeräte gelockt, am Mittwoch waren im zweiten Durchgang nur mehr 654.000 Ski-Fans mit dabei.

Damit verloren die Skifahrer auch ihr Duell zur ORF-Primetime. Der Bergdoktor in ORF 2 hatte am Mittwoch knapp mehr Zuseher (661.000) als der Slalom von Madonna di Campiglio in ORF 1.

Quoteneinbruch von ca. 40 Prozent

In diesem Winter beklagt der ORF bei den Ski-Übertragungen Quoteneinbrüche im Bereich von 40 Prozent. Beispielsweise haben 2018 bei Marcel Hirschers Riesentorlauf-Sieg in Alta Badia im Schnitt noch 1,02 Millionen Menschen zugesehen, in diesem Winter waren es nur mehr 675.000.