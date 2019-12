Gritsch: 'Ich hoffe heuer auf Durchbruch'

"Ich hoffe, dass mir heuer endgültig der Durchbruch gelingt", meinte die 22-jährige Tirolerin in ihrer bescheidenen Art nach Platz 3 beim Parallelslalom von St. Moritz. Für Experten ist das der Technik-Spezialisten bereits beim Saisonstart gelungen. Beim Riesentorlauf in Sölden war Gritsch als Siebente beste Österreicherin und einer der wenigen Lichtblicke aus rot-weißroter Sicht.

In Killington trug Gritsch die Nicht-Qualifikation für den 2. Lauf mit Fassung: "Es gibt Schlimmeres " Tatsächlich: 2014 hatte sie sich als 17-Jährige erst das Wadenbein gebrochen und danach wegen Kreuzbandriss die komplette Saison verpasst. Ihre ersten Weltcuppunkte hatte Gritsch vor einem Jahr als 13. beim Parallelslalom in St. Moritz geholt. Sonntag stand sie dort erstmals am Podest.

Lob von Schröcksnadel stärkt Damen-Team

Heute in Courchevel (10.30/13.30 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) könnte sie nachlegen. Da wollen auch Eva-Maria Brem und Katharina Liensberger einen Schritt nach vorne machen. Liensberger will nach dem Theater um ihren Ausrüster (nach gescheitertem Umstieg auf Kästle zurück bei Rossignol und Platz 6 im Killington-Slalom den nächsten Schritt nach vorne machen. ÖSV-Boss Schröcksnadel will seinen Läuferinnen Druck nehmen: "Ich bin sehr zufrieden unseren Damen. Sie halten uns im Nationencup vorne."

US-Favoritin Shiffrin ist wieder die größte Hürde

Neben Gritsch stehen Kathi Liensberger (im Parallel-Slalom 18.) und Kathi Truppe (11.) in der Pflicht. "Es geht bergauf. Courchevel habe ich gerne, ich freue mich", so Kathi Truppe.

Zu schlagen gilt es dabei jedoch Mikaela Shiffrin. Das US-Girl ließ den Parallelbewerb aus, ist heute wieder Favoritin.