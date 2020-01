Grünes Licht für Hahnenkammrennen

Für die 80. Hahnenkammrennen hat es gestern nach der durchgeführten Schneekontrolle das offizielle Okay gegeben. "Der Maschinenschnee hat eine hohe Qualität", so FIS-Renndirektor Hannes Trinkl. Die Piste sei jetzt schon in einem guten Zustand, strich Trinkl hervor. "Jetzt geht es nur noch um Kleinigkeiten", fügte er hinzu.

Pistenchef Herbert Hauser zufrieden: "Die Schneeauf lage ist hervorragend."

In Kitzbühel finden ein Super-G (24.1.), die legendäre Streif-Abfahrt (25.1.) und der Slalom-Klassiker am Ganslernhang (26.1.) statt.