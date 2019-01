Heute brutalste Streif aller Zeiten

In diesem Jahr starten die Hahnenkammrennen sogar mit einem noch lauteren Knall als in den vergangenen Jahren! Gleich zum Auftakt des legendären Kitz-Wochenendes fällt heute (11.30, live ORF eins) die Entscheidung in der Königsdisziplin. Die erwartete Wetterprognose würfelte das ursprüngliche Programm komplett durcheinander. Weil für morgen Regen und Schneefall vorausgesagt wurden, rückte die Abfahrt für den Super-G nach vor. Die zweitschnellste Disziplin wird nun überhaupt erst am Sonntag gefahren. Morgen ist der Slalom eingeplant.

Volle Action auf der pickelharten Eisbahn

Nicht nur wegen dieser Aufregung knistert es in der Gamsstadt! Die Spannung ist beinahe greifbar. Und jetzt entlädt sie sich auf der Piste. Mausefalle, Steilhang, Hausberg – die besten Skifahrer der Welt stürzen sich im Renntempo über das extremste Gelände im gesamten Weltcup. Dazu zeigt sich die Streif so eisig wie selten zuvor. Bedingungen, die unseren Speed-Stars liegen sollten. Sie warten seit Stephan Eberharter 2004 auf einen Heimsieg auf der gesamten Originalstrecke. Michael Walchhofer (2006) und Hannes Reichelt (2014) fuhren ihre Triumphe auf veränderter Strecke ein.

Einer, der dem ÖSV einen Strich durch die Rechnung machen will, ist Dominik Paris. Der Südtiroler gilt als Topfavorit. Seinen Sieg in Bormio Ende Dezember fuhr er bei ähnlichen Bedingungen ein. Der Norweger Aksel Svindal steht wegen Knieschmerzen nicht am Start.

Reichelt katapultiert sich in Favoritenrolle

Unser Oldie markierte im gestrigen Abschlusstraining die Bestzeit. „Für mein Selbstvertrauen war das sehr wichtig, weil die letzten Rennen nicht so optimal waren“, so der 38-Jährige. „Dabei habe ich nicht alles perfekt erwischt“, sieht er sogar noch Reserven. Auf den Rängen zwei und drei landeten die Italiener Matteo Marsaglia (+0,23 Sek.) und Dominik Paris (+0,36). Kitz-Europacup-Abfahrtssieger Daniel Danklmaier überzeugte erneut und fuhr sich als Vierter (+0,43) ins ÖSV-Team. Matthias Mayer (+3,10) vermied im „U-Hakerl“ mit Mühe einen Sturz.