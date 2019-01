Hirscher jagt heute Youngster Noel

Nach Kitzbühel ist vor Schladming! Auf der Planai steigt heute (17:45 im oe24-LIVE-Ticker) schon das nächste Ski-Highlight. Bis zu 50.000 Zuschauer werden heute beim Nightrace erwartet - Länderspielstimmung garantiert! Die Österreicher brennen schon auf das Heim-Spektakel. Marcel Hirscher und Co. wollen den französischen Shooting-Star Clement Noël mit Hilfe der Fans in die Schranken weisen.

ÖSV-Stars jagen heute Shooting-Star Noël

Der 21-jährige Noël hat in Wengen seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert. In Kitzbühel hat er dann nachgelegt. Gelingt ihm in Schladming sogar das Triple? Der Franzose ist der Mann der Stunde, es gibt Lob von allen Seiten. Noël bleibt trotzdem cool: "Ich versuche einfach, auch im nächsten Rennen schnell zu sein." In Schladming kann er sich aber auf geballte rot-weiß-rote Power gefasst machen. Die ÖSV-Stars blasen zum Angriff.

© GEPA

Hirscher fordert Shootingstar

Hirscher will zurück aufs oberste Podest

Allen voran Hirscher. Der Superstar verpatzte zuletzt zweimal den ersten Lauf - das soll sich heute ändern. Am Sonntag gönnte sich Marcel einen Tag Pause, gestern stand schon wieder Training auf dem Programm, damit es heute wieder klappt mit dem obersten Podest. Zuletzt hat der 29-Jährige in der Saison 2016/17 dreimal nacheinander einen Slalom-Sieg verpasst. Aber auch Marco Schwarz, Manuel Feller und Michael Matt brennen auf das Heimspiel, sind für absolute Spitzenplätze gut.